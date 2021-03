Crash Bandicoot: On the Run! su App Store è già primo in classifica

Crash Bandicoot: On the Run! ha subito conquistato la classifica dei giochi più scaricati su App Store: dopo il lancio anticipato sui dispositivi iOS, tantissimi utenti hanno effettuato il download gratuito del gioco basato sulla celebre serie action platform.

Disponibile da ieri su iOS ma non ancora su Android, Crash Bandicoot: On the Run! ci mette nei panni del simpatico peramele creato da Naughty Dog per una nuova, coloratissima avventura in stile endless run.

Nell'ambito di una campagna che appare già piuttosto corposa, il nostro obiettivo nel gioco sarà quello di completare percorsi man mano più complessi cambiando corsia, spiccando balzi, scivolando e roteando come solo Crash sa fare (se escludiamo, uh, il buon vecchio Taz).

A differenza di classici come Temple Run e Subway Surfers, tuttavia, non avremo a che fare con uno scenario infinito in cui aumentano gradualmente gli ostacoli, bensì con livelli dotati di un inizio e una fine.

La nostra recensione di Crash Bandicoot: On the Run! arriverà a brevissimo. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, date un'occhiata all'ultimo trailer del gioco qui in calce.