Crash Bandicoot: On the Run‪! è disponibile per iOS e Android

Crash Bandicoot: On the Run‪!, l'endless run dedicato al celebre peramele di Activision, è disponibile da oggi gratuitamente per tutti i dispositivi iOS e Android.

Potrete scaricarlo dall'App Store o dal Google Play Store.

Si tratta di un gioco semplice, ma magnetico endless run dedicato al celebre personaggio di Activision. Dovrete aiutare il simpatico Crash a raggiungere la fine di livelli pieni zeppi di nemici, ostacoli e oggetti grazie ai quali costruire armi e bombe e sfidare gli avversari umani.

Ecco la descrizione ufficiale:

Unisciti a Crash Bandicoot e sua sorella Coco per salvare il multiverso! Pensa in fretta per far correre, saltare e roteare Crash e Coco in corsie irte di ostacoli. Attraversa territori misteriosi sconfiggendo gli scagnozzi del Dr. Neo Cortex.

Scorri per esplorare luoghi esotici e incontaminati. Personalizza Crash e Coco con skin stravaganti, costruisci un arsenale di armi meravigliose e corri per vincere ricompense.

Il vasto arcipelago Wumpa include classici come Turtle Woods, Temple Ruins e The Great Gate, per la gioia dei fan di Crash. Ogni avventura è una corsa da brivido, come la pericolosa Sewer Or Later o i ripidi pendii innevati di Snow Go.

Dr. Neo Cortex ha selezionato i peggiori nemici di Crash e Coco da tutto il multiverso: Nina Cortex, Dingodile, Dr. N-Gin, Finto Crash, Finta Coco e molti altri boss vecchi e nuovi stanno rubando le Gemme del potere. Toccherà a Crash e Coco fermarli!

Unisciti ai migliori Bandicoot nelle corse multigiocatore asincrone!

Fare squadra significa giocare con gli amici e aiutarsi a vicenda per ottenere la migliore posizione in classifica. Chi ha corso più lontano? Chi ha resistito di più? Sfidate insieme altre squadre per vincere enormi trofei.

Anche l'occhio vuole la sua parte, con incredibili skin da sbloccare.

I classici Crash Bandicoot e Coco sono con te fin dall'inizio, oltre alle audaci skin Punk. Esplora il multiverso per sbloccarne altre che ti garantiscono trofei extra, bonus, modificatori e persino una maschera di Aku Aku!

Scegli dove far correre Crash e Coco per vincere premi o divertirti.

Scegli skin e armi in base alle ricompense che cerchi e ai nemici da affrontare. Le isole pongono sfide diverse con percorsi multipli su più livelli. Le risorse che raccogli dipendono dal tuo percorso, quindi scegli bene.

Per affrontare le battaglie boss, Crash e Coco possono creare potenti armi!

Sieri per sciogliere il Drone formica Gelo. Bombe che fanno tremare il Granchio Nitro nel suo carapace. Una pistola a raggi e un bazooka per umiliare Neo Cortex Nitro.

Aiuta Coco a sviluppare la base sull'Isola Wumpa.

Esplora l'isola con Coco o Crash per raccogliere le risorse. Usa i componenti per costruire laboratori avanzatissimi dove creare armi come bombe Nitro e pistole a raggi Gelo.

Raccogli germogli scoppiettanti, frammenti di conchiglia, funghi nitrici, componenti alfa/beta e molto altro da usare per la tua base o scambiare per trofei.