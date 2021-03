Ion Fury: Aftershock è la prima espansione maggiore del gioco

Ion Fury: Aftershock è la prima espansione dello sparatutto in prima persona di Voidpoint, sviluppato utilizzando il Build, il motore grafico di Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior e Redneck Rampage, tra i tanti. A darne l'annuncio con un trailer, gli editori 3D Realms e 1C Entertainment.

Stando a quanto dichiarato dal CEO di 3D Realms, Mike Nielsen, Aftershock proseguirà la storia di Shelly Harrison nel miglior modo possibile: "con razzi e inseguimenti ad alta velocità". Il gioco sarà caratterizzato da un'azione vecchia scuola non stop, che metterà a dura prova i videogiocatori vecchi e nuovi.

Ion Fury: Aftershock vede Shelly intenta a festeggiare la sua vittoria su Heskel in un bar, quando il cattivo riappare a bordo di una terribile macchina volante, ricominciando a seminare il panico. Posato il suo drink, la nostra dovrà quindi impegnarsi per porre definitivamente fine alla sua esistenza.

Ion Fury: Aftershock sarà pubblicato in estate su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Sarà giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S.