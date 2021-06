Icarus: data di uscita svelata, il free to play diventa a pagamento e costa fino a 85€

Icarus (sviluppato dal co-creatore di DayZ), presentato lo scorso anno come un free to play, ha cambiato il proprio modello di vendita ed è divenuto un gioco premium. L'annuncio è arrivato quest'oggi, insieme a una data di uscita: 12 agosto 2021.

Icarus sarà venduto a 25 euro, con uno sconto del 10% per i preorder: questa edizione standard includerà il primo capitolo del gioco: First Cohort. Ci sarà inoltre una versione deluxe da 85 euro (sempre con 10% di sconto per il preorder) che include i capitoli aggiuntivi New Frontiers e Dangerous Horizons (che non hanno ancora una data di uscita) e la modalità extra "Outposts", creata su richiesta dei giocatori.

Icarus

Outposts è una modalità nella quale sarà possibile raccogliere risorse, creare oggetti e costruire senza limitazioni di tempo. Ricordiamo infatti che la modalità base di Icarus ci porterà su un pianeta alla ricerca di risorse, ma ci renderà la vita difficile con tempeste e nemici. In modalità Outposts, invece, potremo fare tutto con calma. Per accedere a tale modalità di Icarus, però, si dovrà comprare per forza l'edizione da 85 euro.

Potete vedere il più recente trailer di Icarus nella nostra notizia.