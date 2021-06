Xbox e Bethesda Showcase E3 2021 durerà 90 minuti, 1080p/60 fps e 4K dopo la diretta

Si definisce meglio l'Xbox e Bethesda Showcase fissato per questo fine settimana all'E3 2021, con Jeff Rubenstein che ha riferito i dettagli sullo streaming video come la durata, la risoluzione e il frame-rate del video che verrà trasmesso domenica 13 giugno 2021 alle ore 19:00.

La conferenza Microsoft durerà 90 minuti circa e nel corso di questa verranno presentate diverse novità riguardanti le produzioni first party di Xbox Game Studios tra cui anche quelle di Bethesda, che avrà probabilmente una sua sezione dedicata all'interno dell'evento, oltre ad altre probabili esclusive e iniziative correlate.

Xbox e Bethesda Showcase all'E3 2021 il 13 giugno alle 21:00

Una cosa piuttosto interessante da rilevare nel post è il fatto che lo streaming video in diretta andrà a 1080p e 60 fps, ove possibile in base alla qualità della connessione, ovviamente, ma non supererà questi parametri per quanto riguarda il video in diretta.

Subito dopo il livestream, invece, i video che verranno distribuiti successivamente saranno in 4K e 60 fps, oltre all'intero video dell'evento che verrà successivamente ri-distribuito sui canali ufficiali Xbox in qualità maggiore. Dunque per avere una visione migliore dei contenuti ci sarà probabilmente da attendere il rilascio dei video dedicati in 4K successivamente alla diretta, dopo una prima visione.

Microsoft fa inoltre sapere che lo show verrà tradotto in numerose lingue tra le quali anche l'italiano, nonché una versione tradotta simultaneamente con l'American Sign Language (ASL) e con Audio Descriptions (AD), per poter essere seguita rispettivamente da chi ha problemi di udito o di vista.

In ogni caso, come sapete bene, l'Xbox e Bethesda Showcase all'E3 2021 verrà trasmesso, tradotto e commentato in diretta anche qui sul canale Twitch di Multiplayer.it, dove vi attendiamo numerosi e puntuali per domenica 13 giugno alle ore 21:00.

