Day of the Devs 2021: tutti i giochi dell'evento indie

Day of the Devs, l'evento digitale dedicato al panorama indie, è andato in onda nel corso del Summer Game Fest: scopriamo i giochi mostrati

Il Summer Game Fest di Geoff Keighley è stata l'occasione per ospitare il Day of the Devs 2021, l'evento (questa volta virtuale) dedicato al panorama indie e curato da Double Fine e iam8bit: diciannove i giochi mostrati, fra trailer inediti e potenziali finestre di lancio, uno showcase di tutto rispetto nel corso del quale Annapurna Interactive ha inoltre colto l'occasione per annunciare il proprio evento, previsto a luglio. Di seguito potete trovare tutti gli annunci del Day of the Devs.

A Musical Story In questo rhythm game ambientato negli anni '70 seguiremo le vicende di Gabriel, un giovane che si troverà costretto a ripercorrere con la memoria il passato, ricordando i momenti trascorsi con la sua band, per scendere a patti con la delicata situazione in cui si trova al momento. Saranno le canzoni il fil rouge con il passato, affrontate appunto attraverso le meccaniche tipiche di un rhythm game. Sviluppato da Glee-Cheese Studio, A Musical Story arriverà su PC, Switch, PS4, Xbox One e iOS nell'ottobre di quest'anno.



Axiom Verge 2 Gioco che non ha bisogno di particolari presentazioni, Axiom Verge 2 si è presentato al Day of the Devs con un nuovo trailer e uno sguardo più approfondito al gameplay: a differenza del precedente protagonista, il nuovo personaggio principale, Indra, è un'abile combattente corpo a corpo, ma questo non significa che tutti i suoi approcci debbano necessariamente essere a distanza ravvicinata. Ad esempio, oltre a un piccone l'abbiamo vista utilizzare un boomerang, che pur non avendo la portata di un'arma da fuoco garantisce un discreto senso di sicurezza quando si vuole stare fuori dal raggio d'azione dei nemici. A dispetto di tutto, viene specificato come l'asso nella manica di Indra risieda nel concetto di sfruttare l'ingegno prima della forza bruta: la sua abilità di hackerare i nemici e modificarne il comportamento si rivela infatti essenziale, non importa quanto formidabili possano essere. A proposito di nemici, sapete che potete completare Axiom Verge 2 senza affrontare un singolo boss? Il gioco si rivolge dunque sia a quei giocatori che cercano la sfida sia a quelli che preferiscono non rimanere bloccati troppo a lungo su un singolo scontro, mettendo l'esplorazione davanti al combattimento. Non c'è ancora una data di lancio per Axiom Verge 2, sappiamo però essere disponibile non solo su PC e Nintendo Switch ma anche su PS4 e PS5.



Behind the Frame: The Finest Scenery Behind the Frame è un puzzle game incentrato sulla narrazione le cui meccaniche ruotano attorno alla pittura e al disegno, accompagnate da scorci e panorami che non stonerebbero in un film dello studio Ghibli. Interpreteremo una pittrice nel suo percorso per diventare un'artista professionista, tra lo sguardo burbero del vicino e il suo pestifero gatto, in un'esperienza le cui atmosfere sono volutamente strutturate come un anime. Sviluppato da Silver Lining Studio, il gioco non ha ancora una data d'uscita.



Death's Door Siamo un corvo e il nostro lavoro quotidiano è quello del mietitore. Fin qui non ci sarebbero problemi, del resto è un'occupazione piuttosto onesta per tirare avanti; se non che, un giorno, la situazione si fa interessante perché l'anima a noi assegnata ci viene sottratta, obbligandoci a inseguire il ladro in un mondo non toccato dalla morte. Qui, chi lo abita, vive ben oltre la sua aspettativa, arrivando a traboccare di avidità e potere. Action-adventure fantasy con visuale isometrica, Death's Door è sviluppato da Acid Nerve ed è in arrivo su PC e Xbox One nell'estate di quest'anno.



Demolition Robots K.K. Demolition Robots K.K. è un competitivo in cui pilotando un mecha dovremo distruggere quanti più edifici possibili, dominando i nostri avversarsi. Sviluppato da Throw the warped code out, arriverà su PC e console entro la fine dell'anno.



Despelote Ambientato nel 2001, l'anno in cui l'Ecuador era prossimo a qualificarsi per la Coppa del Mondo (un risultato mai raggiunto prima), Despelote è un videogioco semi autobiografico che racconta l'esperienza dello sviluppatore quando era bambino in un contesto sportivo molto importazione per la nazione. Realizzato da Julián Cordero e Sebastián Valbuena, il gioco non ha ancora una data di lancio.



Elec Head Elec Head è un piccolo puzzle platform basato su un protagonista elettrico che data la sua natura è in grado di attivare il mondo stesso di gioco, producendo lui stesso l'elettricità necessaria per attivare certi meccanismi nel momento in cui ci cammina sopra. A mano a mano che si prosegue nel gioco e i puzzle si fanno più articolati, Elec sarà in grado di separare la testa dal corpo e lanciarla per sfruttarla ancora una volta come conduttore di elettricità, muovendo poi il resto del corpo di conseguenza. Sviluppato da NamaTakahashi, Elec Head è in arrivo su itch.io e Steam entro la fine dell'anno.



Garden Story Un'avventura con visuale top-down in cui interpreteremo un piccolo chicco d'uva chiamato Concord nel suo tentativo di proteggere e rivitalizzare una comunità in difficoltà attraverso l'esplorazione, la creazione e la costruzione, facendo inoltre amicizia con altri personaggi e risolvendo enigmi. Sviluppato da Pictogram, Garden Story in arrivo su Steam, Epic Games Store e Switch quest'estate.



Last Stop Last Stop è ambientato a Londra e segue tre personaggi diversi in altrettante storie, nel corso delle quali le nostre scelte plasmeranno il modo in cui interagiscono con chi li circonda. I tre racconti convergeranno l'uno verso l'altro nel momento in cui il contesto si farà sempre più paranormale e fantascientifico. Sviluppato da Annapurna Interactive e Variable State, Last Stop uscirà per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch il 22 luglio 2021.



Loot River In questo action-roguelike arricchito con elementi ispirati a Tetris saremo catapultati in un labirinto galleggiante generato proceduralmente, entro il quale ci muoveremo sfruttando una serie di piattaforma che possiamo spostare a piacere; il loro utilizzo sarà essenziale per costruirci il percorso migliore, gestendo i nemici che cercheranno di fermarci mentre esploriamo ulteriormente i dungeon. Sviluppato da Straka Studio, Loot River è in arrivo su Xbox e Steam ma non ha ancora una data.



Moonglow Bay In questa colorata avventura ambientata negli anni '80 interpreteremo un pescatore alle prime armi che cerca di migliorare le proprie abilità, impegnandosi per ristabilire una comunità di pescatori immaginaria lungo la costa orientale del Canada. È possibile giocare da soli o assieme a un amico, esplorando la città e le acque che la circondano, scoprendo non solo nuovi pesci da pescare ma anche segreti. Sviluppato da Bunnyhug, Moonglow Bay è in arrivo quest'anno su EGS, Steam e Xbox Game Pass.



Oxenfree 2: Lost Signals Questo è stato il cosiddetto "one more thing" in chiusura della showcase, Oxenfree 2: Lost Signals è un gioco ancora molto criptico, che ci risulta difficile da decifrare perché volutamente non è stato fatto nulla per renderlo comprensibile - né in termini di storia né di gameplay. La stessa data di lancio è sconosciuta, perciò possiamo giusto dirvi che Oxenfree 2: Lost Signals arriverà su Nintendo Switch e PC.



Phantom Abyss Sul fondo di un antico tempio giace un tesoro e chi siamo noi per dirgli di no? Peccato solo che la strada per arrivarci sia costellata di trappole e ostacoli. Armati della nostra fidata frusta, dovremo attraversare il tempio il più velocemente possibile evitandone le insidie, compresi i guardiani che non vedono di buon occhio la nostra presenza. L'aspetto curioso del gioco è che il fallimento ci precluderà l'accesso a quella particolare sezione del tempio, mentre se dovessimo superarla illesi saranno gli altri giocatori a non poter completare questa specifica sezione. Una particolare sfida non solo contro se stessi, nel tentativo di raggiungere l'ambito tesoro. Sviluppato dal Team WIBY, Phantom Abyss arriverà in Accesso Anticipato su Steam questo mese.



Road 96 Nei panni di un giovane abitante del distopico paese di Petria, il nostro unico desiderio è lasciarci questo posto alle spalle. Senza nessun piano e con pochissimi soldi, ci dirigiamo verso il confine attraversando la tortuosa Road 96: un percorso lungo il quale incontreremo diverse persone, alcune amichevoli e altre no, e dove saranno le scelte che compiremo a determinare la nostra sopravvivenza fino a ottenere la tanto cercata libertà. Sviluppato da DigixArt, Road 96 è in arrivo su PC e Switch quest'anno.



Soup Pot Un gioco di cucina incentrato sulla creatività, caratterizzato da una moltitudine di ingredienti, stili di impiattamento e dalla presenza di diverse cucine tradizionali. Non solo zuppa, come potrebbe suggerire il titolo, ci sarà una varietà di piatti da padroneggiare tenendo a mente che il fallimento non esiste, qui: è tutta una questione di sperimentazione. Sviluppato da Chickon Club, Soup Pot è in arrivo nell'agosto 2021 su Xbox e Steam.



The Wandering Village Ispirato da Frostpunk ed Airborne Kingdom, The Wandering Village è un citi-builder ambientato sul dorso di una gigantesca creatura vivente i cui viaggi, salute e umore influenzeranno la crescita del villaggio stesso, esattamente come le nostre scelte nella costruzione del tuo villaggio influenzeranno la creatura. Un equilibrio piuttosto delicato da mantenere. Sviluppato da Stray Fawn Studio, il gioco è in arrivo su Steam ma non c'è ancora una data.



TOEM TOEM è un piccolo gioco fotografico incentrato su un fotografo amatoriale imbarcatosi in una spedizione per trovare il leggendario e titolare TOEM: scattare foto lungo il percorso non è solo una questione di divertimento o catalogazione, servirà anche per risolvere enigmi e aiutare i personaggi che incontreremo lungo la strada. Sviluppato da Something We Made, il gioco è in arrivo su PC quest'anno.



Unbeatable La musica è illegale e noi facciamo parte di una band: facendo uno più uno, è ora di comportarci come i criminali che dovremmo essere. Caratterizzato dall'atmosfera tipica degli anime di fine anni '90, Unbeatable è un'avventura a ritmo di musica incentrata su una band che provare a ritagliarsi lo spazio per la propria musica senza essere catturata dalla polizia. Sviluppato da D-CELL GAMES, il gioco è in arrivo su PC e Mac ma non c'è ancora una data.



Vokabulantis Vokabulantis è un platform puzzle cooperativo in stop-motion, ispirato a giochi come Gris, Little Nightmares, Inside e Unravel. Racconta di due amici che si innamorano ma non riescono a scambiare una parola l'uno con l'altro, motivo per cui vengono inviati nel mondo del linguaggio affinché possano ripararlo e tornare di nuovo a comunicare. Sviluppato da Kong Orange e Wired Fly Animation, il gioco è previsto sulle principali piattaforme nel terzo trimestre del 2024.