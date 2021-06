Rocksmith+ trapela prima dell'Ubisoft Forward E3 2021, nuova versione del rhythm game

Rocksmith+ è un altro gioco Ubisoft che trapela prima del tempo, questa volta a causa di un'email incautamente inviata da Gibson prima dell'avvio dell'Ubisoft Forward all'E3 2021, occasione in cui probabilmente doveva essere annunciato il "rhythm game", se così si può definire.

Non ci sono molti dettagli al di là di una sorta di locandina che comunque comunica esplicitamente il prossimo arrivo di Rocksmith+, presumibilmente una nuova versione evoluta del software sviluppato da Ubisoft in grado di insegnare a suonare una vera chitarra. Per chi non lo conoscesse, l'originale è infatti considerato un rhythm game, ma nasconde in verità un vero e proprio corso di chitarra personalizzato.

Rocksmith+ è protagonista di un leak, da parte di Gibson

Rocksmith viene infatti utilizzato con chitarre vere collegate attraverso un cavo USB a PC e console: queste vengono utilizzate in un certo senso come le chitarre di plastica della serie Guitar Hero e Rock Band, ma in questo caso si suona veramente, attraverso vari livelli di difficoltà che consentono di sperimentare la musica a vari livelli, dalla chitarra ritmica di base agli assoli.

In base a quanto riportato nella locandina, visibile in questa pagina, Rocksmith+ sembra prevedere l'utilizzo di chitarra elettrica e acustica, inoltre sembra trattarsi di un vero e proprio servizio su abbonamento, piuttosto che un capitolo a parte.

Questo fa pensare a un sistema molto più modulare e stratificato, probabilmente con supporto e aggiunte progressive nel tempo e un ampio catalogo di canzoni che può essere personalizzato. Secondo quanto riferito, sembra che sia prevista una beta a numero chiuso già a partire da questi giorni su PC, in attesa di informazioni che dovrebbero arrivare stasera. L'ultima volta che avevamo visto il titolo era per la Remastered di Rocksmith 2014 Edition.