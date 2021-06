PS Plus luglio 2021, uno dei prossimi giochi gratis svelato da un insider?

È ancora presto per conoscere i giochi gratis di PS Plus per luglio 2021, ma almeno uno dei titoli sembra essere trapelato prima del tempo, con possibile annuncio previsto all'E3 2021, in base a quanto riferito da un presunto insider che è considerato "credibile" dal forum ResetEra.

Uno dei giochi gratis di PlayStation Plus per luglio 2021 dovrebbe essere dunque A Plague Tale: Innocence Remastered, ovvero una versione rimasterizzata dell'ottimo action adventure sviluppato da Asobo e destinato a far parte della linuep di giochi gratis per gli abbonati al servizio Sony.

A Plague Tale: Innocence è ancora un gioco particolarmente affascinante, che può migliorare con un remaster

Secondo quanto riferito dall'utente Deluxera sul forum in questione, il remaster di A Plague Tale: Innocence dovrebbe essere annunciato durante la conferenza Xbox e Bethesda all'E3 2021 ed essere dunque lanciato su PlayStation Plus a luglio 2021.

Non solo: il medesimo utente, che secondo gli amministratori del forum ResetEra sarebbe una persona i cui collegamenti con fonti affidabili sono stati "verificati", ha anche annunciato un nuovo capitolo della serie Asobo. Come comparso in una lista precedente di titoli presenti all'E3 2021, durante la conferenza Microsoft dovrebbe essere presentato anche A Plague Tale: Requiem, che dovrebbe essere un seguito di Innocence e verrà lanciato su Xbox Game Pass al day one, a quanto pare.

Non ci sono mai stati accenni a un seguito per il titolo Asobo, con le ultime informazioni che parlavano di 1 milione di copie raggiunte ormai oltre un anno fa. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla recensione di A Plague Tale: Innocence.