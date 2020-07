A Plague Tale: Innocence, vendite per un milione di copie: Asobo Studio ringrazia

A Plague Tale: Innocence ha totalizzato vendite per un milione di copie: lo ha annunciato Asobo Studio, che ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile tale risultato.

Accolto con ottimi voti dalla stampa internazionale, A Plague Tale: Innocence racconta la storia di due ragazzini in fuga sullo sfondo dell'inquietante Europa medievale, nel mezzo di una pandemia che sta uccidendo migliaia di persone.

"L'intero team di Asobo Studio è estremamente fiero del percorso compiuto da A Plague Tale: Innocence in un anno, con Focus Home Interactive dalla nostra parte", ha dichiarato David Dedeine, chief creative office e co-fondatore dello studio.

"Ogni giorno tanti nuovi utenti scoprono la storia di Amicia e Hugo, e ciò rappresenta per noi un'enorme fonte di motivazione. Non vediamo l'ora di potervi offrire altre avventure ed esperienze in grado di emozionarvi."

"Il raggiungimento di questo traguardo è la prova del talento di entrambi i nostri team", ha detto invece John Bert, chief COO presso Focus Home Interactive. "È sempre stato un grande piacere lavorare con Asobo Studio, e siamo orgogliosi che la nostra partnership continui con un altro progetto ambizioso."

"Risultati così brillanti non fanno che rafforzare la nostra convinzione nel collaborare con partner così talentuosi, al fine di realizzare insieme giochi che siano fra i più entusiasmanti presenti sul mercato."

We're thrilled to announce that A Plague Tale: Innocence has sold over a million copies worldwide!

This wouldn't have been possible without our community and we'd like to thank every one of you for supporting the game and @AsoboStudio ❤️🐀! pic.twitter.com/YQacwAemIo