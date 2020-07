Call of Duty: Warzone, il nuovo trailer ci dà il benvenuto sulla Verdansk Air

Call of Duty: Warzone è protagonista di un nuovo trailer in cui il leggendario Capitano Price ci dà il benvenuto sulla Verdansk Air, mentre ci trasporta verso la mappa in cui combatteremo.

Il video, a metà fra live action e grafica in-game, si pone come una riuscita sintesi promozionale per l'esperienza di Call of Duty: Warzone e della Stagione 4 Reloaded con 200 giocatori, per scontri a fuoco mai così spettacolari.

Le sequenze si focalizzano anche sui veicoli che potremo utilizzare durante i match per attaccare gli avversari con maggiore efficacia, e che sono stati al centro di una serie di modifiche sul fronte del bilanciamento.

Certo, tutto questo ben di Dio in qualche modo si paga: lo spazio occupato da Call of Duty: Modern Warfare supera ormai i 200 GB e sono molte le lamentele al riguardo.

Il continuo supporto e l'introduzione di nuovi contenuti, ad ogni modo, stanno consolidando nel tempo l'esperienza del battle royale prodotto da Activision, che non è mai stato così popolare.