Animal Crossing: New Horizons, vendite oltre i 5 milioni di copie in Giappone

Animal Crossing: New Horizons ha registrato vendite per oltre 5 milioni di copie nel solo Giappone, stando ai dati riportati da Famitsu.

La settimana scorsa Animal Crossing: New Horizons si era avvicinato ai 5 milioni, ed è chiaro che con la top 10 giapponese in arrivo oggi la cosa verrà confermata ufficialmente.

È interessante notare che le rilevazioni fanno riferimento unicamente al mercato retail, il che significa che sommando anche le vendite digitali molto probabilmente il titolo Nintendo avrà raggiunto i 6 milioni di copie o magari di più.

Accolto con voti stellari, Animal Crossing: New Horizons ha fin da subito ottenuto uno straordinario successo, complice l'emergenza sanitaria che ha tenuto tutti chiusi in casa durante il periodo di lancio.

Un successo che gli sviluppatori sono intenzionati a far durare, a giudicare anche dall'aggiornamento estivo in arrivo.

According to Famitsu, Animal Crossing: New Horizons has passed 5 million physically sold in Japan.

The sales curve has definitely flattened, but this isn't even taking into account digital which probably pushes sales past 6 million in Japan.

