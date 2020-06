Classifica giapponese, Animal Crossing: New Horizons vicino ai 5 milioni di copie

Animal Crossing: New Horizons comanda ancora la classifica giapponese: il titolo Nintendo ha totalizzato vendite per quasi 5 milioni di copie solo in patria.

In generale si avvicinano diversi traguardi per i giochi di Nintendo Switch: Ring Fit Adventure ha superato il milione di copie, mentre Mario Kart 8 Deluxe si avvicina ai tre milioni.

Il dominio sul software si riflette anche nella classifica hardware, che vede Nintendo Switch primo, seguito da Nintendo Switch Lite e da PlayStation 4 Pro, molto distanziata.

Classifica software giapponese, settimana dall'8 al 14 giugno 2020