PewDiePie contro Sony per il prezzo di PS5 e per il design della console, secondo lui davvero brutto

Felix 'PewDiePie' Kjellberg si è scagliato contro Sony rea di non aver svelato il prezzo di PS5 durante la presentazione della console e per il design scelto per la stessa. Secondo lui l'averlo nascosto non è una buona notizia per i fan che vorrebbero comprarla.

L'evento di presentazione di PS5 ci ha fatto conoscere il design della console e molti giochi, ma non ha fornito specifiche su prezzi e servizi. Sony esplicitò il prezzo di PS4 durante la presentazione della console dell'E3 (non durante l'evento di febbraio 2013). Del resto quei 399 dollari furono cruciali per decretare il successo della console nei suoi primi anni sul mercato, contro i 499 dollari della concorrente Xbox One.

PewDiePie ha sottolineato proprio quanto Sony fosse fiera di poter lanciare una console a quel prezzo. Per questo "il fatto che non abbiano annunciato il prezzo non è una buona notizia", perché teme, come molti altri del resto, che il prezzo finale di PS5 sia più alto di quanto molti abbiano predetto e che, quindi, vada oltre i 500 dollari di cui si parla da tempo.

Riguardo al design, a lui non è piaciuto per niente. Lo ha definito "davvero brutto", mentre in video rideva leggendo i meme dedicati proprio a PS5. "Forse è più bella dal vivo", ha affermato, ma senza esserne troppo convinto. Secondo PewDiePie Sony avrebbe dovuto optare per un design che riprendesse quello della prima PlayStation.

Per il resto vi ricordiamo che PS5 sarà lanciata a fine 2020, in data ancora da destinarsi.