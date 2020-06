Wasteland 3, le conseguenze di certe scelte si vedranno anche venti ore dopo

I giocatori vedranno alcune conseguenze delle scelte fatte in Wasteland 3 anche venti ore dopo averle compiute. A dirlo è stato il producer, nonché capo di inXile Brian Fargo, storica figura dell'industria dei videogiochi che da anni ci regala splendidi giochi di ruolo, in un'intervista rilasciata a Gamespot. Il team di sviluppo ha lavorato moltissimo per incentrare l'esperienza di gioco proprio sulle scelte.

Fargo: "Pensiamo che a rendere questo mondo super coinvolgente siano le conseguenze, alcune delle quali davvero significative." Alcune delle quali si manifesteranno "dieci o venti ore dopo" averle fatte.

Nonostante Wasteland 3 abbia un protagonista completamente nuovo, l'ultimo ranger sopravvissuto del Team November, ci saranno moltissime sorprese e personaggi legati ai precedenti capitoli della serie. Fargo ha promesso che ci saranno molti riferimenti che solo i fan potranno cogliere, nonostante non ci sia bisogno di aver giocato i giochi precedenti per godersi questo terzo capitolo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Wasteland 3 uscirà il 28 agosto per PC, PS4 e Xbox One. Avrà una campagna di più di cinquanta ore, con dieci finali differenti. Il prossimo gioco di inXile sarà invece un gioco di ruolo next-gen sviluppato usando Unreal Engine 5 e sarà probabilmente un'esclusiva consoledi Xbox Series X.