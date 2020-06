Ninjala: il trailer di lancio ci ricorda l’arrivo del gioco su Nintendo Switch

Gungho Online Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio di Ninjala per Nintendo Switch. L'obiettivo è naturalmente quello di ricordarci l'uscita del gioco il 24 giugno 2020. Nel filmato, che trovate in testa alla notizia, si vedono anche delle sequenze di gameplay, che non fanno mai male.

Di Ninjala si è parlato poco in queste settimane, nonostante sia in open beta da fine aprile. Speriamo che con il lancio della versione definitiva catturi maggiormente l'interesse del pubblico, diventando il concorrente di Splatoon 2 che vorrebbe essere. Rileggiamone la descrizione ufficiale:

Ninjala è un gioco d'azione multiplayer che permette ai giocatori di creare armi usando gomme da masticare e di combattere secondo i dettami del metodo ninjutsu.

Adattandosi a diversi tipi di scenari, i giocatori devono sfoggiare riflessi fulminei e grande abilità nel parkour per combattere gli avversari. Il gioco porta il mondo dei ninja in una nuova era tramite battaglie online.