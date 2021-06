Moonglow Bay: trailer gameplay dal Wholesome Direct dell'E3 2021

Durante il Wholesome Direct dell'E3 2021 abbiamo avuto modo di vedere tanti giochi indie in arrivo su PC e console nel corso del 2021 e oltre. Tra i vari, abbiamo avuto l'occasione di dare una nuova occhiata all'interessante Moonglow Bay: ecco il trailer gameplay.

In Moonglow Bay dovremo andare a pesca di molteplici specie di pesci e crostacei, sfruttandoli per cucinare i piatti preferiti degli abitanti della baia e ridare vita a una cittadina decaduta. Lo stile grafico in voxel è di alta qualità.

Moonglow Bay

Questo nuovo filmato permette di vedere alcuni scorci di gameplay, che - come abbiamo detto - vanno dalla pesca in barca, all'esplorazione della città, fino all'interazione con i cittadini. Moonglow Bay sarà rilasciato su PC (tramite Steam e Epic Games Store) e su Xbox One e Xbox Series X|S.

