Batora: Lost Haven, nuovo video per l'hack and slash fantascientifico

Batora: Lost Haven è tornato a mostrarsi durante il Guerrilla Collective per l'E3 2021, mettendo in scena qualche nuova sequenza di gameplay per il particolare hack and slash ad ambientazione fantascientifica di Stormind Games.

Sviluppato dagli autori di Remothered, Batora: Lost Haven è sostanzialmente un action RPG con una notevole base narrativa che racconta la storia di Avril, una ragazza che si ritrova a dover combattere per il destino dell'intero pianeta natale, viaggiando tra sistemi, stelle e pianeti per combattere minacce e stringere alleanze.

La sua particolare struttura comporta un sistema di "karma" in base al quale le varie scelte che vengono intraprese nel gioco hanno riflessi diversi nel suo prosieguo: in particolare, le decisioni legate a chi combattere o con chi allearsi portano a differenti sviluppi del mondo di gioco.

Il gameplay è inoltre influenzato dalla necessità di trovare un equilibrio tra la barra della vita fisica e quella mentale, in modo da poter affrontare le sfide di diverso tipo che incontriamo lungo il cammino, oltre a scegliere se utilizzare l'intelligenza o la forza bruta, mantenere un approccio difensivo o aggressivo di volta in volta.

Il tutto porta anche a una narrazione di tipo non lineare, che si sviluppa in maniera differente in base alle nostre azioni e decisioni. Come sistema di gioco, invece, Batora: Lost Haven può essere parzialmente associato ai twin stick shooter, riprendendone l'impostazione isometrica e le particolarità dei controlli.