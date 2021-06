Doki Doki Literature Club Plus! presentato con un trailer all'E3 2021

In occasione dell'E3 2021 è stata presentata con un trailer Doki Doki Literature Club Plus!, una nuova versione della visual novel di culto di Team Salvato. La trama principale dovrebbe rimanere la stessa, ma sarà ampliata con nuove storie secondarie, nuove immagini sbloccabili, una colonna sonora con più brani e molto altro ancora. Trovate il trailer in testa alla notizia. Qui di seguito riportiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Benvenuti in uno spaventoso mondo di poesia e seduzione! Scrivete poesie per la vostra amata e riscrivete la vostra storia per raggiungere il finale perfetto. Questa è l'occasione giusta per scoprire perché DDLC è uno dei più amati videogame horror psicologici del decennio!

Reclutati vostro malgrado nel Club Letterario della scuola, cercherete le parole e le mosse giuste per conquistare la vostra amata, ma l'amore sui banchi di scuola svanirà presto nell'orrore! Riuscirete a svelare il segreto dei dating game e raggiungere il finale perfetto?

La sconvolgente esperienza originale di DDLC ritorna con Doki Doki Literature Club Plus, arricchita di nuove funzionalità e contenuti esclusivi!

Doki Doki Literature Club Plus contiene: