Demon Turf arriva anche su PS5 e PS4, nuovo trailer all'E3 2021

Demon Turf è tornato a mostrarsi in occasione del Guerrilla Collective all'E3 2021, con l'annuncio anche delle versioni PS5 e PS4 che si aggiungono dunque a quelle già annunciate, ovvero PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, in arrivo per il 2021 e con un nuovo video.

Si tratta di un gioco veramente molto bizzarro, una sorta di platform 3D con elementi 2D dall'ambientazione alquanto folle, che mischia stili grafici diversi ed elementi di gameplay differenti in un tutt'uno molto strano.

Demon Turf è sviluppato dal team indie Fabraz, autori di Slime-San, e pubblicato da Playtonic Friends, l'etichetta di publishing fondata dal team di Yooka-Laylee. Può essere considerato un platform 3D, ma il gameplay e il level design è costruito in maniera particolare, fondendo sprite 2D su scenari tridimensionali e stili grafici differenti.

La storia racconta di Beebz, una giovane demonessa che è stata incaricata dal Demon King di rimettere ordine nel mondo demoniaco, dilaniato da guerre intestine e scontri fra gang rivali, ognuna guidata da un proprio boss. Beebz dovrà dunque dimostrare il proprio valore e affermarsi come Demon Queen, sconfiggendo tutti i vari leader delle fazioni rivali.

In attesa di una data di uscita precisa, Demon Turf è atteso nel 2021 su praticamente tutte le piattaforme, a questo punto.