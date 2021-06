Hello Neighbor 2: un video di gameplay dalla Guerrilla Collective

In occasione dell'evento Guerrilla Collective è stato rilasciato un nuovo trailer di gameplay dell'horror Hello Neighbor 2. Lo trovate in testa alla notizia. Per chi non conoscesse la serie, diciamo che deve il suo successo essenzialmente a Twitch e ad alcuni streamer che presero il primo capitolo sotto la loro ala.

In generale stiamo parlando di un horror in cui bisogna scoprire i segreti di un inquietante vicino di casa, che ha la malaugurata abitudine di imparare dal comportamento del giocatore. In questo modo ogni partita rappresenterà una nuova sfida contro un avversario sempre più intelligente.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hello Neighbor 2 è in sviluppo per PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Se vi interessa, attualmente potete giocare la versione alph 1.5 su Steam. L'uscita della versione finale è prevista per il 2021, in data ancora da destinarsi.