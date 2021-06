Lootriver: il gameplay è tornato a mostrarsi in video all'E3 2021

Loot River è tornato a mostrarsi nel corso del Guerrilla Collective all'E3 2021, con un nuovo video gameplay che ha mostrato le caratteristiche principali delle meccaniche del gioco, il quale si basa su una struttura particolare che mischia, sostanzialmente, l'action RPG a Tetris.

Presentato originariamente nel corso dell'evento ID@Xbox dedicato ai giochi indie in arrivo per PC e Xbox Series X|S e One con un primo trailer di presentazione, il gioco è di fatto un interessante RPG dungeon crawler con elementi roguelike, ma a cui si aggiunge la particolare meccanica dell'incastro fra frammenti di scenario.

La grafica pixellosa riprende un po' un gusto fantasy gotico, mettendo in scena varie ambientazioni labirintiche generate in maniera procedurale, che si svolgono tutte intorno alla presenza di un fiume come elemento centrale dello scenario.

Il protagonista è armato con una potente Reliquia e deve esplorare un lungo e contorto dungeon creato in maniera parzialmente random, combattendo nemici e risolvendo anche vari puzzle che si pongono lungo il cammino. Si tratta dunque di spostare piattaforme, attivare meccanismi ed evitare trappole, seguendo il percorso dei corridoi e dei corsi d'acqua che vi scorrono all'interno.

In attesa di una data di uscita precisa, Loot River è atteso su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.