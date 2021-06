Sable: data di uscita ufficiale annunciata

In occasione della Summer Game Fest 2021, condotta da Geoff Keighley, è stata finalmente annunciata la data d'uscita ufficiale di Sable: il 23 settembre 2021.

Si tratta di uno dei titoli indie più attesi per PC e Xbox, nonché uno dei più rinviati degli ultimi anni, visto che è in sviluppo già da un bel po'.

Il nuovo filmato mostrato in occasione dell'evento ha presentato il gameplay della versione semi definitiva, che è davvero un bel vedere, accompagnato da uno splendido brano musicale.

Sable è in sviluppo per PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Chissà se sarà disponibile dal lancio su Xbox Game Pass.