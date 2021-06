Grime, nuovo video dall'E3 2021 per l'action RPG soulslike di Clover Bite

Grime è tornato a mostrarsi con un trailer di presentazione nel corso del Guerrilla Collective all'E3 2021, alquanto suggestivo ma che non ha mostrato molto del gioco, il quale dovrebbe essere un action RPG con elementi soulslike e metroidvania.

Grime è un RPG action-adventure rapido e spietato in cui ci troviamo ad annientare i nemici con armi viventi che cambiano forma e funzione, consumandone i resti per incrementare il potere del protagonista. Si tratta, insomma, di un action game dall'aria decisamente cupa, previsto arrivare nel corso del 2021 ma ancora senza una data di uscita né piattaforme precise al di là del PC, ma è probabile il lancio anche sulle console.

Un insolito materiale collassa su sé stesso, il mondo sussulta e si contrae, e improvvisamente vieni spinto a forza nell'esistenza.

Quello che ti aspetta è un mondo sconosciuto, alieno nella sua familiarità, in cui dovrai sopravvivere agli orrori che affronterai. Esplora ambientazioni surreali, assorbi i tanti nemici che incontri e usa le loro stesse caratteristiche contro di loro, diventando man mano molto più di quello che eri prima.

GRIME ti permette di giocare come preferisci, potenziando solo quegli aspetti che ritieni più adatti al tuo stile personale. Scoprirai che c'è più di un modo per fare a pezzi un nemico, mentre ti muovi in un'ampia varietà di ambientazioni evocative, incontri i loro abitanti e scopri la causa della loro follia.