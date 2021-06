Firegirl annunciato con un trailer al Guerrilla Collective

Firegirl è un interessante action game sviluppato da Dejima Games e pubblicato da Thunderful Publishing, incentrato sul salvataggio di civili da vari incendi, con protagonista una ragazza vigile del fuoco impegnata in varie missioni, il tutto presentato con un trailer al Guerrilla Collective.

Previsto arrivare nell'autunno 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One, Firegirl mischia elementi 2D come sprite bidimensionali e meccaniche action a scorrimento con scenari in 3D, creando un effetto particolarmente interessante.

Il gioco presenta elementi platform ed action e ci vede impegnati a raggiungere varie zone difficili da raggiungere domare il fuoco, cercando di salvare coloro che sono rimasti intrappolati dalle fiamme. Armati di ascia e manichetta antincendio, dobbiamo dunque affrontare diversi livelli caratterizzati da ambientazioni disparate, spegnere incendi e salvare persone e creature varie.

In attesa di conoscere una data di uscita precisa e di provare il gioco in maniera più diretta, vediamo intanto il trailer di presentazione pubblicato nel corso del Guerrilla Collective all'interno dell'E3 2021, che mischia varie scene di gameplay mostrando le varie situazioni del gioco.