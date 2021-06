Ghostrunner: trailer con la data di uscita per la versione fisica per Nintendo Switch

Ghostrunner uscirà su Nintendo Switch in versione fisica: durante il Guerrilla Collective 2021 è stata annunciata la data di uscita della versione per collezionisti. All In e 505 Games porteranno il gioco nei negozi il prossimo 30 luglio 2021.

Di Ghostrunner sappiamo già tutto, tanto che potete già leggere la nostra recensione di Ghostrunner. Il gioco è sicuramente un successo, tanto da aver spinto il publisher a prevedere una versione fisica del gioco.

Alessandra Borgonovo dice che "Ghostrunner si conferma un ottimo action game in prima persona, che metterà a repentaglio la vostra pazienza, l'ingegno e la capacità di adattamento grazie a un level design che si apre a molteplici approcci e soluzioni, anche per merito di poche ma funzionali tecniche. Adrenalina e rapidità di esecuzione sono i concetti chiave attorno al quale ruota e fa tesoro di meccaniche consolidate da altri titoli come SUPERHOT, Mirror's Edge e Hotline Miami, per citarne alcuni. Il risultato è un'esperienza votata alla rigiocabilità e alla sperimentazione, condita da un comparto narrativo semplice ma efficace nel suo amalgamarsi bene con il gameplay, arricchito inoltre dalla presenza di diversi collezionabili, audio e oggetti, per una visione a trecentosessanta gradi del mondo di gioco."

Comprerete la versione fisica?