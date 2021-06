Aragami 2, un nuovo trailer gameplay e data di uscita dal Guerrilla Collective

Aragami 2 si è mostrato in un nuovo video sul gameplay in apertura del Guerrilla Collective, la presentazione dedicata ai giochi indie in corso in questi minuti all'interno delle varie attività dell'E3 2021, con una data di uscita fissata per il 17 settembre 2021.

Sviluppato sempre da Lince Works, Aragami 2 è un action game in terza persona che riprende la struttura del primo capitolo, presentando azione stealth in stile ninja ma all'interno di un mondo alquanto fantasioso, cosa che dona una caratterizzazione molto particolare a tutta l'ambientazione e all'atmosfera del gioco.

L'Aragami, protagonista del gioco, è un combattente-ombra in grado di muoversi in maniera acrobatica ed eliminare i nemici utilizzando vari sistemi. La meccanica del gioco prevede di rimanere nascosti il più possibile attaccare a sorpresa con manovre fulminee ed eleganti.

Il combattente in questione è dotato di poteri sovrumani che arrivano dalla Shadow Essence, la quale è in grado di donare queste abilità di combattimento ma nel frattempo corrompe il corpo e l'anima dell'ospite, che diventa in questo modo un essere dannato.

Aragami 2 è previsto arrivare il 17 settembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC, portando con sé diverse novità rispetto al primo capitolo come modalità multiplayer cooperativa, elementi di combattimento tattico, nuove evoluzioni del protagonista e altro.

Per saperne di più, vi rimandiamo all'anteprima di Aragami 2 pubblicata qualche tempo fa.