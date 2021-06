Final Fantasy 7, il cosplay di Aerith della sua doppiatrice Brianna White

Brianna White è l'attrice che ha prestato la sua voce a Aerith nel recente Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Per festeggiare l'uscita del gioco in versione PS5, la doppiatrice ha festeggiato pubblicando un riuscito cosplay del suo personaggio. Candidandosi, quindi, a ricoprire questo ruolo in un eventuale adattamento live action.

L'attrice, infatti, grazie ad un complesso vestito rosso creato per lei da Reagan Kathryn, e ad un'altrettanto complessa acconciatura creata da Martin Wong, è riuscita a calarsi letteralmente nei panni del suo personaggio, non sfigurando nei confronti della bella eroina di Final Fantasy VII Remake. Sarebbe, quindi, il profilo ideale per recitare nel ruolo di questa eroina casomai facessero una versione live action del videogame.

Ecco, forse l'originale Aerith è leggermente più giovane, ma nel caso di un adattamento più maturo, le somiglianze ci sono tutte. A partire dalla voce, ovviamente!