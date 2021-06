Returnal: data e dettagli della patch 1.4.0 per PS5

Housemarque ha comunicato con qualche giorno di anticipo quando pubblicherà la patch 1.4.0 di Returnal per PS5. Questo nuovo aggiornamento sarà disponibile a partire dal 14 giugno 2021 alle 11.

Con questo aggiornamento lo studio nordico va a sistemare principalmente alcuni problemi coi trofei emersi in questi mesi. Per esempio sbloccherà quei trofei che si avrebbe il diritto di possedere e che non si possono replicare, mentre ha aggiunto la possibilità di sbloccare nuovamente alcuni trofei nei primi due atti.

Lo studio ha fatto in modo che gli Scout Logs 9, 34, 35 e 46 appaiono più frequentemente, che il 1 Ciper appaia sempre e che l'Activity Card sia sempre aggiornata nel modo corretto. Tra gli altri cambiamenti ci sono aggiustamenti sull'audio, sia durante il gioco sia durante alcune cinematiche. Anche i problemi emersi nella User Interface sono stati corretti.

Il resto dei cambiamenti va a sistemare alcuni problemi di bilanciamento o errori casuali che si possono essere incontrati durante l'avventura, come cali del frame rate o alcuni crash del gioco.

A questo indirizzo potrete trovare tutte i dettagli della patch 1.4.0 di Returnal in inglese.