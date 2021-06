Final Fantasy 7 Remake: Episode INTERmission, recensione

La controversa decisione di introdurre Yuffie anzitempo nella linea temporale di Final Fantasy VII Remake con questo Episode INTERmission è stata accolta con diffidenza dalla fanbase per diversi motivi, non ultimo il formato: un DLC a pagamento giocabile esclusivamente dagli utenti che hanno comprato Final Fantasy VII Remake Intergrade , la versione PlayStation 5 del titolo Square Enix che apporta all'originale una serie di importanti migliorie grafiche. Perplessi anche quelli che, nei trailer finora pubblicati, hanno riconosciuto l'eredità del mediocre Dirge of Cerberus, uno dei peggiori titoli nella cosiddetta Compilation of Final Fantasy VII tanto voluta da Tetsuya Nomura .

La storia

Final Fantasy VII Episode INTERmission: Bloodbath è l'Abilità limite di Yuffie.

Salta fuori che la storia ci ha effettivamente deluso, ma per motivi completamente diversi da quelli cui state pensando. Affrontiamo subito la questione scottante: la sottotrama di Deepground è stata l'ultimo dei nostri problemi. Anzi, a dirla tutta, la presenza di Weiss e Nero non ci ha neanche pesato. I due villain hanno uno screentime risicatissimo nell'economia del DLC. Il primo serve solo a giustificare la sua presenza come boss opzionale nelle Missioni VR di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, mentre il secondo si affronta in combattimento nel DLC come anticipato dai trailer. Il modo in cui sono introdotti, tuttavia, è assai subdolo e, anzi, serve a proiettare un'ulteriore ombra di inquietudine e mistero sugli affari della Shinra.

A conti fatti, i nuovi giocatori di Final Fantasy 7 ora sanno che la Shinra ha una squadra speciale di superumani del tutto imprevedibili che può schierare alla bisogna, ma il DLC non indugia più di tanto su di loro né tanto meno su Deepground. Esistono, sono inquietanti, e basta. Considerando quanto pessimi fossero questi personaggi in Dirge of Cerberus, va anche bene così.

Final Fantasy VII Episode INTERmission: uno dei primi combattimenti.

Il problema della narrativa sta da un'altra parte, e cioè nella storyline del DLC e nella caratterizzazione dei protagonisti. Episode INTERmission è quello che si può definire un "filler" in termini televisivi, praticamente una storia che fa da riempitivo e che pochissimo aggiunge al canovaccio generale. Le informazioni davvero rilevanti che apprendiamo nel corso delle cinque ore circa necessarie a completare il nuovo contenuto sono pochissime, e non serve a molto rivedere alcuni momenti iconici da una prospettiva diversa.

Yuffie arriva a Midgar per trafugare la misteriosa Ultramateria che la Shinra custodirebbe nei suoi laboratori: il piano servirebbe a consolidare le intenzioni bellicose di Wutai con l'aiuto dell'Avalanche originale, un team molto più scrupoloso rispetto alla cellula terroristica di Barret. La giovane ninja può contare sull'aiuto di Sonon Kusakabe, ex allievo di suo padre Godot con un conto in sospeso con la Shinra: sarebbe stata un'invenzione della perfida Scarlet, infatti, a uccidere sua sorella Melphie.

Final Fantasy VII Episode INTERmission: Yuffie può scagliare il suo shuriken come un boomerang.

Purtroppo, però, la durata limitata del DLC non garantisce a Sonon lo spazio che avrebbe meritato: ne risulta un personaggio appena abbozzato e parecchio generico, dalle potenzialità inespresse. Più astuta, invece, la caratterizzazione di Yuffie, un personaggio che nell'originale del 1997 era completamente opzionale e che poi è stato definito meglio nelle successive produzioni multimediali ispirate a Final Fantasy VII, ma sempre e comunque in secondo piano. Kazushige Nojima in questo caso ha fatto la scelta più saggia: invece di approfondirla a suon di flashback o storyline complicate, ne ha esasperato le idiosincrasie, facendola diventare un personaggio ancora più esilarante che tuttavia mostra un lato serio e determinato all'occorrenza. La scrittura è equilibrata e finalmente rende giustizia alla giovane ninja, anticipando le motivazioni che la porteranno a unirsi alla squadra di Cloud Strife.

Final Fantasy VII Episode INTERmission: Yuffie può esplorare lo scenario in modo decisamente acrobatico.

Il resto funziona a singhiozzo. Buona la presenza scenica dell'odiosa Scarlet nelle battute finali; molto meno interessanti i membri dell'Avalanche, che hanno una presenza limitatissima nella storia del DLC. La nostra impressione è che Square Enix abbia tentato lo stesso approccio visto nell'espansione di Xenoblade Chronicles 2 Torna ~ The Golden Country: farci prendere confidenza col microcosmo del Settore 7 per l'ultima volta, innescando una forte reazione emotiva nei giocatori. Purtroppo l'esperimento non è andato come previsto, perché in Episode INTERmission si spende davvero troppo poco tempo in questi bassifondi, e il legame che si instaura coi personaggi e lo scenario è molto meno stretto rispetto al gioco originale.