Xbox Store: sconti Deals Unlocked su centinaia di giochi e abbonamenti Xbox Game Pass

Come era stato promesso, partono oggi nuovi sconti su Xbox Store in occasione dell'E3 2021, con la nuova iniziativa Deals Unlocked che sarà valida dall'11 al 17 giugno 2021 su centinaia di giochi e promozioni anche per gli abbonamenti a Xbox Game Pass.

Come riferito nei giorni scorsi, ci sono oltre 500 giochi in saldo per l'E3 2021 con sconti vari, e le offerte sono attive da oggi, aggiunte ai Deals with Gold partiti regolarmente martedì scorso. I nuovi Deals Unlocked andranno avanti fino al 17 giugno e contengono davvero una grande quantità di titoli in offerta.

Xbox Games Store propone una serie di nuovi sconti per l'E3 2021 con i Deals Unlocked

Non solo: per il periodo in questione riparte anche la classica offerta con 3 mesi di Xbox Game Pass a 1 euro, rappresentando un'ottima opportunità per entrare nel servizio su abbonamento di Microsoft spendendo veramente un'inezia, purché ovviamente non si sia già abbonati al sistema.

Tra i titoli in offerta ci sono veramente parecchi giochi interessanti con sconti consistenti. Per fare degli esempi, troviamo Assassin's Creed Odyssey - Gold Edition a 29,99 euro, Assassin's Creed Origins a 13,99 euro, Call of Duty: Black Ops Cold War - Cross-gen bundle a 48,74 euro, Control: Ultimate Edition a 15,99 euro, Cyberpunk 2077 a 55,99 euro, Devil May Cry 5 a 19,99 euro e vari capitoli di serie come Forza Horizon, Far Cry, Gears of War e Resident Evil tutti con notevoli sconti applicati.

Per l'elenco completo sui giochi in sconto vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Major Nelson o direttamente su Xbox Store, ricordiamo che gli sconti Deals Unlocked durano fino al 17 giugno, mentre i Deals with Gold settimanali fino al 15 giugno.