Xbox Store: oltre 500 giochi in saldo per l'E3 2021 con sconti fino al 75%

Microsoft ha annunciato che festeggerà l'arrivo dell'E3 2021 oltre 500 giochi Xbox in saldo. Per il momento non si conosce l'elenco completo dei prodotti coinvolti, si sa solo che gli sconti andranno dall'11 al 17 giugno 2021 e gli sconti arriveranno al 75% su alcuni prodotti selezionati degli Xbox Game Studios.

Tra i giochi che sicuramente potremo portare via a prezzo ridotto troveremo blockbuster del calibro di Gears 5, Doom Eternal, Dirt 5, Destiny 2: Beyond Light e Assassin's Creed Valhalla Gold Edition. Questi giochi sarà possibile trovarli scontati anche presso alcuni rivenditori autorizzati in versione pacchettizzata.

Microsoft, tanto per cominciare a farvi preparare il portafogli, ha detto che le offerte saranno organizzate in questo modo:

Risparmiate fino al 55% su oltre 500 giochi digitali

Risparmiate fino al 75% su giochi selezionati degli Xbox Game Studios

Risparmiate fino al 60% su selezionati giochi digitali per PC

3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a solo un dollaro

Risparmiate fino al 25% su selezionati accessori per il gaming

I PC da gaming costeranno a partire da $699 (l'offerta non sarà valida per l'Italia)

Le nuove promozioni di Xbox per l'E3 2021

Come i nostro speciale con tutte le conferenze e gli eventi dell'E3 2021 ci ricorda che la conferenza di Xbox e Bethesda sarà domenica 13 giugno alle 19. In quell'occasione, probabilmente, sapremo qualcosa di più anche di questa promozione.