Star Wars Jedi: Fallen Order per PS5 e Xbox Series X|S, versioni next gen disponibili

Star Wars Jedi: Fallen Order è protagonista di un curioso caso, considerando che le versioni next gen per PS5 e Xbox Series X|S sono attualmente disponibili ma non sono state ancora annunciate in via ufficiale da Electronic Arts.

La situazione è dunque strana in quanto non abbiamo informazioni ufficiali da parte del publisher ma di fatto il gioco è disponibile sugli store in digitale di Sony e Microsoft, confermando dunque quanto era stato riferito in precedenza, ovvero che la sua uscita sarebbe avvenuta venerdì 11 giugno 2021.

Quello che manca ancora è solo l'annuncio, a questo punto. Star Wars Jedi: Fallen Order è dunque disponibile per PS5 su PlayStation Store e Xbox Series X|S su Xbox Store, gratuito in entrambi i casi se si possiede già la versione per la console precedente.

Per poterlo scaricare su PS5, è necessario aprire l'hub di gioco dedicata a Star Wars Jedi: Fallen Order per PS4 e selezionare l'offerta per l'upgrade gratis su PS5, a quel punto avviare il download. Su Xbox, il gioco risulta ora essere "Ottimizzato per Xbox Series X|S" e il sistema Smart Delivery dovrebbe effettuare automaticamente il download dell'upgrade alla versione nativa per le console next gen.

Non sappiamo ancora quali siano le differenze effettive, visto peraltro che le prime prove non sembrano evidenziare miglioramenti molto evidenti, ma restiamo in attesa di ulteriori informazioni. Star Wars Jedi: Fallen Order aveva già ottenuto un upgrade che migliorava risoluzione e frame-rate a gennaio.