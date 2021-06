Star Wars Jedi: Fallen Order su PS5 annunciato e disponibile da questa settimana?

Star Wars Jedi: Fallen Order potrebbe ricevere una versione next gen sviluppata appositamente per PS5 con uscita prevista già per questa settimana, praticamente nello stesso giorno dell'annuncio, ovvero venerdì 11 giugno 2021, secondo quanto riferito da alcune fonti presso rivenditori britannici contattate da TheGamer.

C'era già stata la conferma precedente di una nuova versione next gen di Star Wars Jedi: Fallen Order prevista per questa estate, ma in questo caso si tratterebbe proprio di una data precisa, ovvero l'11 giugno, giorno in cui il gioco verrà sostanzialmente annunciato e lanciato immediatamente da Electronic Arts.

Star Wars Jedi: Fallen Order in versione next gen è atteso già da tempo

Non è chiaro se l'upgrade sia destinato ad arrivare allo stesso modo anche su Xbox Series X|S ma è probabile, considerando che entrambe le versioni erano state annunciate lo scorso aprile. Com'è noto, la procedura è alquanto differente sui due fronti per quanto riguarda i trattamenti next gen dei giochi già disponibili sul mercato: mentre sulle console Microsoft è più facile effettuare degli upgrade direttamente a partire dal codice originale, distribuendone versioni migliorate per le console next gen, PS5 richiede la compilazione di una versione nativa per PS5.

Probabilmente per questo motivo, Respawn e EA hanno deciso di costruire una nuova versione di Star Wars Jedi: Fallen Order per PS5, che verrà messa a disposizione da questo fine settimana. Tuttavia, al momento non ci sono ancora conferme ufficiali sulla questione, dunque prendiamo il tutto come semplice voce di corridoio. Star Wars Jedi: Fallen Order per PS5 e Xbox Series X|S era stato classificato in Germania già lo scorso marzo.