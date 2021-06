Binge è un nuovo servizio di video streaming dedicato ai videogiochi, arriva nel 2022

Una nuova piattaforme di video streaming è in arrivo. Si chiama Binge ed è prevista per il 2022. Viene descritta come "il futuro dell'intrattenimento a tema videoludico" e dovrebbe proporre contenuti come serie e show originali a tema videogiochi. Il Chief Content Officer è Allan Ungar, ovvero il regista del fan-film Uncharted, che proponeva Nathan Fillion (Firefly, Castle) nei panni di Nathan Drake.

Ungar spiega che l'obbiettivo di Binge è di portare la passione e il fandom dei videogiochi all'interno di una piattaforma premium. Sarà disponibile su ogni device, dai computer, fino a smartphone, tablet, televisori e console da gioco (non ancora precisate). La volontà del team di Binge è di creare "contenuti premium di alta qualità per i videogiocatori". Per raggiungere tale obbiettivo, il team lavorerà per "rispettare i fan e i giochi che li hanno ispirati".

Binge

Per il momento i creatori di Binge non sono pronti per scendere nel dettaglio, ma la compagnia ha affermato di aver stretto accordi con "partner incredibili", inclusi "i più popolari content creator di tutto il mondo" oltre a editori e sviluppatori di videogiochi. Le serie parleranno di giochi retro, indie e blockbuster, per una copertura completa. Ci sarà anche una funzione di Squad Parties per vedere insieme agli amici gli show e ottenere delle ricompense. Nuove informazioni arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Potete trovare il sito ufficiale a questo indirizzo.

Se siete appassionati di show a tema gaming, ecco la recensione del primo documentario italiano sul mondo dei videogiochi, Game of the Year.