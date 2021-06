Ratchet & Clank: Rift Apart, per adulti o bambini?

Questa duplice natura per anni ha confuso molto il pubblico, specialmente quello meno vicino al mondo dei videogiochi. Perché un adulto dovrebbe giocare un gioco come Ratchet e Clank? E come può un bambino trovare divertente un pappagallo dallo humor così nero da suggerire di "farli fuori e rubagli i reni"? Queste domande devono aver aleggiato a lungo negli studi di Insomniac Games, e con Ratchet & Clank: Rift Apart (in uscita l'11 giugno in esclusiva su PS5) sembra che lo sviluppatore abbia voluto mettere un punto sulla questione. Ratchet & Clank è un gioco per bambini o per adulti ? I punti focali dell'analisi sono sostanzialmente due: gameplay e storia, e li affrontiamo in questo speciale.

Un gioco da ragazzi… forse

Il focus di Ratchet & Clank: Rift Apart è senza dubbio rappresentato dagli scontri a fuoco. La quantità di armi e il loro funzionamento, le arene di combattimento, un nutrito gruppo di boss e miniboss, suggeriscono le intenzioni dello sviluppatore: creare scontri caotici e spettacolari. L'attento bilanciamento delle armi, sommato a quello delle munizioni, e un attento studio del level design, rendono i combattimenti di Rift Apart sicuramente impegnativi e anche un po' strategici: non si risolve tutto sparando un po' ovunque e facendo casino ma, durante uno scontro, vanno sempre individuate le tipologie di nemici, la qualità e la loro posizione. Le abilità di movimento dei personaggi, capaci di scattare rapidamente o eseguire acrobatiche schivate, rendono poi il tutto davvero stimolante, visivamente e mentalmente.

Ratchet combatte contro gli sgherri di Nefarious

Raccontato così, Rift Apart sembra assolutamente inadatto ad un pubblico infantile, ma la selezione del livello di difficoltà e le funzioni di accessibilità possono tranquillamente aggiustare il tiro. Troppo spesso si fa l'errore di pensare a questi due elementi dei videogiochi contemporanei come feature pensate esclusivamente per giocatori con disabilità, quando in realtà il concetto di accessibilità è incredibilmente più vasto.

Chiaramente alcune funzionalità sono pensate per specifici handicap, come le opzioni per giocatori ipovedenti o daltonici, ma altre possono essere attivate da chiunque. Da questo punto di vista, Rift Apart possiede numerose opzioni volte a semplificare l'azione di gioco, come il poter rallentare il tempo durante le fasi più platform per avere più tempo a disposizione durante un salto o attivare una protezione per evitare di cadere da un dirupo durante un combattimento. Anche il feedback adattivo di DualSense, che potrebbe risultare un po' faticoso per la manine di un bimbo (pensiamo ad esempio alla resistenza dei grilletti che simulano quelli di un'arma) possono essere disattivati e riattivati a piacimento.

Rivet durante la fuga su Torren IV

La possibilità di selezionare il livello di difficoltà all'inizio della partita non è quindi il singolo aiuto che il gioco fornisce ai nostri cuccioli di Lombax e in tal senso vanno tessute le lodi di Sony, sempre in prima linea quando si parla di accessibilità; perché inserire una ricca lista di opzioni di accessibilità è un'ottima cosa, ma parlarne e spiegarle ai propri utenti è ancora meglio, specialmente alle mamme e papà che possiedono una console PlayStation in casa.

L'educazione del pubblico in ambito accessibilità non è ancora così diffusa ma Ratchet & Clank: Rift Apart non solo utilizza il proprio megafono per condividere il verbo, ma dimostra a tutti che "accessibilità = disabilità" è un'associazione molto parziale e miope. Chiaramente la difficoltà può essere anche aumentata oltre che diminuita, andando in contro al gusto anche dei giocatori più esigenti, fermo restando che il genere del platform 3d, nello spirito, è votato all'esplorazione e al divertimento più che al tecnicismo puro.