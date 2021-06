PS5 domina le classifiche console e accessori in UK a maggio 2021

Tramite i dati di GfK Entertainment abbiamo modo di scoprire che in UK, nel mese di maggio 2021, sono state vendute 200.000 console da gioco. A dominare la classifica è PS5. Inoltre, anche in cima alla classifica degli accessori troviamo i device PlayStation 5.

Precisamente, PS5 ottiene la prima posizione della classifica console a maggio 2021, grazie all'arrivo di nuove scorte. Anche Xbox Series X|S sono state in grado di piazzare più unità nelle case dei giocatori, ma si sono dovute accontentare del secondo posto. Nintendo Switch è in terza posizione.

Dualsense, il controller di PS5

L'aumento delle vendite di PS5 ha causato anche un aumento nelle vendite dei relativi accessori. Al primo posto troviamo il Dualsense, ovvero il controller PlayStation 5. In seconda posizione troviamo le Pulse 3D Wireless Headset. Tra i nuovi accessori rilasciati in UK maggio 2021 troviamo Xbox Camo Day Strike Wireless Controller, che ottiene l'11° posizione della classifica. In totale, sono stati venduti 615.000 accessori lo scorso mese, nel territorio di riferimento.

Allargando l'analisi anche ai videogiochi, sono stati venduti 2.1 milioni di giochi in formato fisico e digitale in UK. Sottolineiamo che i dati digitali non includono tutti i giochi: assenti illustri sono i titoli Nintendo; la compagnia giapponese non condivide tali informazioni. Di questi 2.1 milioni, 1.2 milioni sono digitali e 885.000 sono fisici. Il gioco più venduto è stato Resident Evil Village.

Parlando invece della classifica di inizio giugno 2021, FIFA 21 è di nuovo primo.