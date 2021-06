Lost Judgment: l'uscita in contemporanea mondiale ha triplicato le difficoltà, per SEGA

Tramite un'intervista rilasciata a Inverse, Kazuki Hosokawa di SEGA ha spiegato che Lost Judgment è il primo gioco del franchise Yakuza a porsi l'obbiettivo di essere rilasciato in contemporanea mondiale e questo ha causato un aumento di lavoro considerevole.

Hosokawa ha affermato: "Ha triplicato le difficoltà per l'intero staff di sviluppo. Fino ad oggi, ci siamo focalizzati sul mercato giapponese e abbiamo lavorato sul gioco sapendo come lo avremmo pubblicizzato. Con Lost Judgment, però, sapevamo sin dall'inizio che volevamo puntare a un rilascio in contemporanea mondiale, quindi abbiamo dovuto pensare a cosa fosse appropriato per il prodotto e su come far capire le qualità del gioco in ogni regione."

Lost Judgment arriverà in tutto il mondo in contemporanea

Nonostante queste difficoltà aggiuntive, però, Hosokawa afferma che il team continua a lavorare con impegno a Lost Judgment. Si tratta chiaramente di una sfida nuova per lo studio di sviluppo, ma pare che sarà in grado di superarla.

Recentemente abbiamo avuto modo di vedere in azione in gioco; Lost Judgment ha svelato due nuovi personaggi con immagini e video.