Lost Judgment svela due nuovi personaggi con immagini e video

SEGA ha svelato alcuni nuovi personaggi di Lost Judgment, il nuovo gioco d'azione e investigazione nato come spin-off di Yakuza e seguito di Judgment. Gli sviluppatori hanno rilasciato due video, che presentano anche gli attori, e immagini dedicati ai personaggi.

Prima di tutto, ricordiamo che il protagonista è Takayuki Yagami, interpretato da Takuya Kimura. Il primo dei trailer ci permette però di fare la conoscenza di Jin Kuwana, interpretato da Koji Yamamoto. Kuwana è un tuttofare e sa tutto quello che succede nel distretto Isezaki Ijincho. Per la giusta somma, Kuwana è disposto a occuparsi di qualsiasi cosa, anche se non si tratta di un'attività esattamente legale. Vede il nostro protagonista come un rivale.

Abbiamo anche poi la possibilità di rivedere Ryuzo Genda, interpretato da Akira Nakao. Si tratta di un avvocato e gestisce una piccola attività a Kamurocho. SI tratta di un uomo vecchio stile, affezionato al nostro protagonista e sempre pronto ad aiutarlo. Per Yagami, è praticamente una figura paterna. Ecco il video a lui dedicato.

Sono poi stati presentati anche altri personaggi di Lost Judgment:



Kazuya Soma: leader di una gang che vuole prendere il controllo di Kamurocho

Akihiro Ehara: ex-poliziotto sospettato di omicidio ma con un alibi di ferro

Qui sotto potete vedere le immagini dedicate a Jin Kuwana e Ryuzo Genda di Lost Judgment.

Vi ricordiamo che Lost Judment arriverà il 24 settembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco sarà doppiato in inglese e giapponese, con sottotitoli in italiano. Abbiamo anche scoperto un Season Pass con DLC e una grossa espansione, rivelati dal PS Store.