Minecraft Dungeons è un successo: superati gli 11,5 milioni di giocatori in un anno

Minecraft Dungeons sembra proprio essere un successo, con Mojang ad annunciare nelle ore scorse di aver superato gli 11,5 milioni di giocatori in tutto il mondo in occasione del primo anniversario per il particolare spin-off in stile action RPG del celeberrimo gioco di sopravvivenza e costruzione.

Con i festeggiamenti per il primo anno compiuto, Minecraft Dungeons celebra anche una community che sembra essere già decisamente folta: 11,5 milioni di utenti unici registrati al gioco in 232 paesi e territori in cui il gioco è stato distribuito finora. L'esperimento di Mojang si può dunque definire riuscito, con un tasso di adozione notevole anche rispetto alla gigantesca community che caratterizza Minecraft.

In occasione del primo anniversario, oltre alla quantità di giocatori registrati che rappresenta sicuramente il dato più significativo, Mojang ha anche svelato un gran numero di statistiche registrate nella community in questo primo anno per Minecraft Dungeons, con i soliti numeri folli associati a vari elementi.

Viene fuori che Archie è stato sconfitto 3.769.531, 1.466.621 e 1.376.295 volte nelle varie modalità di gioco, le armi più usate sono la Double Axe in melee, il Rapid Crossbow come ranged, la Mystery Armor come armatura e il Death Cap Mushroom come artefatto e tanti altri dati in questo post del blog ufficiale.

In un anno, Minecraft Dungeons ha ricevuto 5 espansioni in DLC, tra le quali ricordiamo Hidden Depths che è l'ultimo uscito proprio nei giorni scorsi, preceduto da Flames of the Nether. Stando così le cose, è probabile che Mojang prosegua su questa strada con un apporto costante di contenuti e un supporto a lungo termine per l'action RPG hack and slash su Minecraft.