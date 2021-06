PS5: bundle con Ratchet & Clank Rift Apart appare sul sito di un negozio francese

Mancano pochi giorni all'arrivo di Ratchet & Clank Rift Apart, il nuovo gioco d'azione esclusivo di PlayStation 5. Gli appassionati di tutto il mondo non vedono l'ora di mettere le mani sull'opera di Insomniac Games, sempre che abbiano una PS5, ovviamente. Ora, inoltre, scopriamo che potrebbe essere in arrivo un bundle di PS5 con Ratchet & Clank Rift Apart, almeno secondo il sito di un negozio francese.

Come potete vedere nel tweet poco sotto, l'account Twitter "StationOfPlay" riporta un paio di immagini che mostrano chiaramente la presenza di un bundle "PS5 standard edition + Ratchet". Non viene specificato quale gioco di Ratchet, ma sotto questo punto di vista non crediamo vi siano dubbi sul fatto che sia il capitolo in uscita a breve. Il prezzo è di quasi 600 euro.

Senza la presenza di un'immagine, non sappiamo però se il bundle PS5 + Ratchet & Clank Rift Apart sia un pacchetto ufficiale promosso da Sony o se sia solo un'offerta del negozio che vende in un colpo solo console e gioco. Ancora meno probabile, inoltre, che questo bundle includa una PS5 personalizzata a tema Ratchet & Clank Rift Part.

Come sempre, non possiamo escludere il fatto che quanto apparso sul sito sia solo frutto di un errore e che non vi sia alcun tipo di bundle, ufficiale o meno, in arrivo. In attesa dell'arrivo del gioco di Insomniac Games, vi suggeriamo il nostro speciale: Ratchet & Clank: Rift Apart, tra narrazione e animazione.