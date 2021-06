Minecraft: video mostra il cheat di Dream, ecco quanto è facile vincere usandolo

Come probabilmente saprete, recentemente è finalmente stato confermato che il noto YouTuber Dream, detentore di un record su una speedrun di Minecraft, ha utilizzato un cheat durante la partita che gli ha permesso di ottenere tale risultato. A suo parere il tutto è avvenuto "per sbaglio". Alcuni si sono però chiesti quanto effettivamente il cheat sia stato di aiuto e quanto più facile sia vincere in tempi letteralmente record Minecraft. La risposta arriva da un video del noto streamer e YouTuber SmallAnt.

Nel video SmallAnt ci spiega prima di tutto l'effetto del cheat di Dream. Il trucco permette in pratica di ottenere più facilmente un paio di oggetti che sono fondamentali per il completamento del gioco, aumentando in modo significativo le percentuali di drop. Un aiuto numerico ha però un grande effetto? Come dimostrato da SmallAnt, sì.

SmallAnt è infatti uno streamer che si dedica (anche) a Minecraft, ma non allo stesso livello di altri YouTuber, visto che è principalmente dedito a giochi come Super Mario Odyssey e Breath of the Wild. Il suo record legittimo è di 19:32 (ovvero 346° del mondo, se inserisse il proprio risultato in una classifica ufficiale), ottenuto dopo mesi di tentativi. Per darvi un punto di riferimento, la prima posizione è detenuta da Brentilda con un record da 9 minuti, 36 secondi e 933 millisecondi. Usando il cheat di Dream, SmallAnt è riuscito però a ottenere un record pari a 13 minuti e 31 secondi con due sole ore di tentativi.

Il video ci dimostra quindi che il cheat usato da Dream cambia sensibilmente la partita e che, con un minimo di fortuna, è possibile ottenere risultati incredibili. Come detto, sono bastate solo due ore di tentativi per abbassare il record di sei minuti. Si tratta di una differenza enorme, soprattutto visto che non parliamo di uno streamer che si dedica solo a Minecraft.

Per tutti i dettagli sul caso Dream, potete leggere la nostra notizia dedicata.