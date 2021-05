Ratchet & Clank: Rift Apart, tra narrazione e animazione

Ratchet & Clank: Rift Apart è un gioco che sa farsi notare in tanti modi diversi ma a catturare buona parte dell'attenzione del pubblico ultimamente è stata Rivet, la nuova new entry del cast del gioco targato Insomniac Games . Grazie alla presenza di questo personaggio, lo sviluppatore ha costruito una narrazione più profonda e a tratti inedita per la saga di Ratchet & Clank... servendosi di tutte le armi a disposizione nel suo arsenale, come il Lombax di casa insegna! Ecco cosa ci hanno rivelato gli sviluppatori sulla prossima esclusiva PlayStation 5 , in arrivo l'11 giugno 2021.

Narrazione pura...

Cosa aspettarsi dalla trama di Rift Apart? Per prima cosa qualche collegamento a Into the Nexus (arrivato in Italia solo come Nexus), capitolo del 2013 per PlayStation 3: il gioco si chiudeva con i due protagonisti nel museo di Storia Intergalattica osservare il Dimensionatore distrutto, lo stesso gadget che viene rubato da Nefarious all'inizio di Rift Apart. Gli sviluppatori ci hanno confermato che nel gioco torneranno sezioni interamente dedicate a Clank, nelle quali il robottino cercherà di riallineare i vari flussi interdimensionali; non ci stupirebbe quindi vedere altri personaggi del passato tornare in azione. Il vero obiettivo però era quello di impreziosire la storia con un connotato emotivo più spiccato seppur mantenendo una trama facile da comprendere e caratterizzata da uno humor più maturo.

Ratchet e Clank davanti al dimensionatore

Il topos narrativo degli universi paralleli ha stuzzicato a lungo gli sviluppatori, partiti con l'idea di creare un totale opposto per ogni personaggio della storia, ma Rivet si è opposta fermamente a questa idea, trovando autonomamente una sua dimensione durante lo sviluppo. "Più lavoravamo alla storia, più i personaggi prendevano corpo da soli" ha detto Lauren Mee, Lead Writer di Rift Apart. I protagonisti di Rift Apart nascono dal forte desiderio di essere d'ispirazione per i giocatori e sono stati modellati, a loro volta, su valori, tratti emotivi e caratteristiche capaci di ispirare il team creativo di Insomniac; Rivet, ad esempio, sembra una tipa tosta, e ovviamente lo è, ma sotto la folta pelliccia nasconde fragilità ed insicurezze, riuscendo però a superare tutti gli ostacoli che l'universo le mette davanti. Ad esempio la mancanza di un arto, sostituito da quel braccio meccanico che aggiunge sì molto carattere al personaggio ma che al contempo è chiaramente legato ad un storia dai connotati difficili.

Alcuni bozzetti di Rivet

Essenziale, in fase di definizione del personaggio, è stato il contributo della doppiatrice di Rivet, Jennifer Hale (prolifica attrice e doppiatrice che ricordiamo, visto il periodo, come la voce della FemShep di Mass Effect): "Per molto tempo Rivet non ha avuto una voce, o meglio, aveva la mia voce!" ha commentato Lindsay Thompson, Senior Cinematic Animator: una volta trovata la voce giusta Rivet ha iniziato ad essere davvero se stessa. Nonostante Rivet sia sfuggita al, chiamiamolo, "gioco del doppio" parte del divertimento per il team è stato quello di reimmaginare i mondi di Ratchet & Clank, non solo creando una doppia versione di luoghi presenti in Rift Apart come Megalopolis e Nefarius City (stessa città, universo diverso) ma anche andare a ripescare vecchi luoghi visti nei precedenti capitoli, come Torren IV, ambientazione dell'ultima demo mostrata, o Sargasso, visto durante l'ultimo State of Play.