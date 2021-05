Ratchet & Clank: Rift Apart, armi, gadget e performance

Ratchet & Clank: Rift Apart si è mostrato in diverse occasioni dopo il suo annuncio e a ogni nuova apparizione siamo sempre rimasti estasiati. Fino a oggi però erano poche le informazioni concrete riguardo level design, sistema di combattimento ed equipaggiamento, ma recentemente abbiamo avuto l'occasione di farci raccontare proprio dai ragazzi di Insomniac Games numerosi dettagli sul gioco, e scoprire che cosa Rift Apart ci riserverà l'11 giugno, quando arriverà in esclusiva su PlayStation 5 .

Armi ed equipaggiamento

Partiamo da una componente estremamente importante di Ratchet & Clank: le armi. L'arsenale di Ratchet, e nel caso di Rift Apart anche di Rivet, è uno degli elementi distintivi della saga. Adam Noonchester, Lead Gameplay Programmer di Insomniac Games, ci ha svelato quali sono le tre caratteristiche alla base dell'arsenale di Rift Apart, ovvero spettacolo, strategia e humor. Ogni arma del gioco abbraccia questi tre elementi, ma la differenza sta in quanto uno di questi prevalga rispetto agli altri due: ci sono armi pensate per creare un vero e proprio spettacolo pirotecnico sullo schermo, altre ragionate in funzione di una specifica strategia di combattimento e altre per essere semplicemente bizzarre o divertenti, senza diventare però poco utili. È il caso del Topiary Sprinkler, un guanto con il quale scagliare sul campo di battaglia un irrigatore da giardino che immobilizza temporaneamente i nemici trasformandoli in siepi; l'irriverenza dell'oggetto non si ferma qui visto che, osservando più da vicino il modello 3D dell'arma, abbiamo notato come per il guanto sia stata scelta una colorazione gialla... tranne per il pollice, rigorosamente verde!

Ratchet combatte alcuni nemici con la Burst Pistol

Nonostante siamo abbastanza certi che il Topiary Sprinkler appartenga a quella categoria di armi deliziosamente nonsense tipiche di Ratchet & Clank, come il Pecorator (che trasformava i nemici in pecorelle) e il Guanto Discotron (con il quale scagliare sul campo di battaglia una sfera strobo che ipnotizzava tutti i nemici, costringendoli a ballare a tempo di disco music), abbiamo potuto notare il grande vantaggio dell'arma in azione: in una sequenza di gameplay, Rivet scagliava l'irrigatore alle spalle di un gruppo di nemici muniti di scudo, con un lancio parabolico. In questo modo, una volta immobilizzati gli avversari, la protagonista poteva aggirare le loro protezioni e colpirli senza troppi problemi. Nonostante la discreta confusione sul campo di battaglia, il lancio dell'ordigno ci è sembrato estremamente disinvolto e poco macchinoso, non solo perché guidato dal consueto arco di traiettoria che definisce la parabola del proiettile prima del lancio, ma anche per la forte agevolazione della visuale: in Rift Apart, infatti, la gestione della telecamera varia per ogni arma.

Ratchet a Nefarious City

Per migliorare ulteriormente il combattimento è stata aggiunta una piccola barretta arancione in prossimità del mirino che segnala in modo immediato la quantità di munizioni a disposizione, senza dover guardare costantemente l'indicatore in alto a destra. Quell'icona rimane comunque importante perché segnala al giocatore la quantità di munizioni rimaste, il livello di potenza e i punti esperienza accumulati con quell'arma. Sembra rimanere invariata infatti la tradizionale meccanica di upgrade delle armi dove, per ogni colpo messo a segno, si guadagnano un tot di punti esperienza. Accumulati sufficienti punti l'arma passa di livello, diventando più potente e andando talvolta ad aggiungere se non cambiare modalità di fuoco, puntamento e così via.