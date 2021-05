Minecraft Dungeons: Hidden Depths è il nuovo DLC "subacqueo", data di uscita

Minecraft Dungeons si espanderà ancora con Hidden Depths, un nuovo DLC per il particolare action RPG incentrato sul mondo di Minecraft che introduce un'ambientazione sottomarina completamente inedita da esplorare e altre novità, il tutto previsto per il 26 maggio 2021.

In maniera decisamente originale rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza in Minecraft Dungeons, Hidden Depths ci porta ad esplorare i fondali marini, dove una misteriosa corruzione si sta diffondendo, minacciando la vita anche in tali remote aree.

Minecraft Dungeons: Hidden Depths ci porta in fondo al mare a maggio

Ci troviamo così ad esplorare una nuova e inedita ambientazione subacquea, combattere nuove creature e prendere parte anche a una nuova modalità di gioco chiamata Raid Captains, che pone delle sfide alquanto impegnative all'interno dell'ambientazione in questione, con nemici che impongono stili di gioco differenti rispetto a quanto visto finora.

Tutto questo, ovviamente, porterà anche molte altre novità come armature, armi, abilità aggiuntive, oggetti speciali e molto altri loot e tesori, come da tradizione per il gioco Mojang. Aspettiamoci dunque tutto questo in arrivo con l'update del 26 maggio che comporterà l'aggiunta di questo interessante DLC.

Oltre a Hidden Depths, Minecraft Dungeons ha introdotto il cloud save nei giorni scorsi, mentre in precedenza avevamo assistito all'arrivo di Flames of the Nether, l'aggiornamento più grande visto prima sul gioco.