Minecraft Dungeons: Flames of the Nether è disponibile, l'aggiornamento più grande finora

Minecraft Dungeons ottiene l'aggiornamento/espansione Flames of the Nether, che si presenta come l'aggiunta più grande uscita finora per il particolare action RPG di Mojang, disponibile da oggi, 24 febbraio 2021 su tutte le piattaforme previste.

L'update è caratterizzato da due sezioni, come gli altri usciti in precedenza: un DLC a pagamento che aggiunge un nuovo reame esplorabile al mondo di gioco e un aggiornamento gratuito di accompagnamento, che aggiunge contenuti disponibili per tutti i giocatori.

Per quanto riguarda la componente a pagamento, Flames of the Nether comprende i seguenti contenuti: