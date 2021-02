Gears 5, Operation 6 in arrivo con tre nuovi personaggi e una mappa

Per quanto riguarda nello specifico Operation 6, sono previsti tre nuovi personaggi da aggiungere al cast dei combattenti utilizzabili in Gears 5:

La nuova Operation 6 dovrebbe dunque durare circa 11 settimane , rispetto alle 16 normalmente richieste per le operazioni precedenti. Inoltre, la nuova organizzazione anche per le prossime stagioni prevede il rilascio di due pacchetti di contenuti , uno all'inizio e uno a metà dell'operazione, che comprendono almeno una mappa e due nuovi personaggi.

Gears 5 farà partire presto la sua Operation 6 , che non ha ancora una data ufficiale ma dovrebbe arrivare tra poco, portando con sé diverse novità tra le quali tre nuovi personaggi , una nuova mappa e una durata più breve prevista per le stagioni.



La nuova mappa in arrivo è Speyer, di cui non ci sono ancora immagini ma viene descritta da The Coalition come un'ambientazione caratterizzata da interni opulenti e locali molto ampi che possono essere ideali per gli scontri a lungo raggio, ma con elementi che richiedono comunque anche combattimenti più nello stretto.

Restiamo dunque in attesa di conoscere la data di uscita di Operation 6, mentre Gears 5 si è recentemente arricchito con l'ottima espansione Hivebusters, distribuita gratis con Xbox Game Pass Ultimate.