Counter-Strike: GO, Casemiro del Real Madrid lo considera più stressante del calcio

Counter-Strike: Global Offensive è considerato un gioco particolarmente impegnativo, anche perché la sua folta community online ha raggiunto mediamente dei livelli di esperienza piuttosto alti ed è dunque un ambiente molto selettivo nel quale emergere, tanto che Carlos Henrique Casemiro, giocatore del Real Madrid e appassionato anche del gioco Valve, lo considera in certi casi anche più stressante e competitivo di alcune partite di calcio.

Casemiro gioca a Counter-Strike: GO da tempo ormai e ha anche un team eSport con cui prende parte a match e tornei, ma si rende conto che come passatempo risulta piuttosto impegnativo: "Quando gioco a Counter-Strike, posso diventare anche più nervoso di quando gioco al Bernabéu", ha affermato, forse esagerando un po' ma con una certa convinzione.

"Senza dubbio, in questi casi le persone sono più vicine a me e, quanto sbaglio, partono anche alcuni insulti", ha spiegato il centrocampista del Real Madrid in un'intervista alla rivista Marca. Casemiro ha inoltre spiegato come ci siano delle similitudini nello stile di gioco tra il suo ruolo di calciatore e il modo di approcciare gli scontri in Counter-Strike, riferendo che, essendo un centrocampista difensivo, tende ad affrontare gli scontri più con un'impostazione difensiva.

"Sono uno di quelli che quando entra in gioco non vuole perdere", ha affermato inoltre, "Ho provato a giocare come un attaccante o un'ala in CS:GO, ma i miei punteggi erano molto bassi. So che sono un centrocampista di stampo difensivo e devo aiutare i miei compagni. Quello che sono nella vita reale, alla fine lo sono anche nei videogiochi".

Counter-Strike: GO continua a impegnare parecchi giocatori essendo sempre tra i titoli più utilizzati su Steam e stabilendo record in grado di battere anche Dota 2.