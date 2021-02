Minecraft Dungeons supera i 10 milioni di giocatori: 2 regali e nuovo DLC in arrivo

Mojang ha annunciato che Minecraft Dungeons ha superato i 10 milioni di giocatori, che complessivamente hanno giocato per oltre 6660 anni. Un numero di ore impressionanti: per questo motivo ha deciso di regalare a tutti i giocatori un pet e un mantello. I regali arriveranno in concomitanza col lancio del DLC il prossimo 24 febbraio 2021.

"La comunità di Dungeons ha superato i 10 milioni di giocatori e ha passato ben 6660 anni a combattere i minion e l'Arch-Illager!" ha scritto lo studio su Twitter. "Dato che non siamo in grado di creare una torta così grande, il 24 febbraio festeggeremo il vostro supporto con un per e un mantello gratuiti."

Il 24 febbraio uscirà anche Flames of the Nether, il nuovo DLC del gioco. Flames of the Nether aggiungerà sei nuove missioni nuovi artefatti, armature, armi e due nuove skin. Il DLC sarà ambientato in una dimensione parallela, ovviamente irta di pericoli.

Lo stesso giorno arriverà anche un nuovo aggiornamento del gioco che introdurrà una modalità di gioco gratuita: Ancient Hunts. Al suo interno potremo trovare una serie di missioni pensate per coloro che hanno già completato in tutto e per tutto il gioco. Queste missioni sono costruite in maniera procedurale, quindi saranno sempre differenti, con ambientazioni che prevedono diversi ambienti di gioco, anche il Nether.

Coloro che riusciranno a completarle tutte e a sconfiggere gli Ancient Mob otterranno equipaggiamenti e armi di livello molto alto grazie al quale poter affrontare sfide sempre più impegnative.