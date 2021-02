Horizon Zero Dawn, il cosplay di Aloy da Tophwei ci cala direttamente nel gioco

In attesa di Horizon Forbidden West, diamo un'occhiata all'incredibile cosplay di Aloy da parte di Tophwei, incentrato su Horizon Zero Dawn ma comunque decisamente in tema anche con il gioco in arrivo su PS5 e PS4.

Abbiamo visto altre interpretazioni di Aloy da parte di numerose cosplayer, ma questa di Tophwei, sebbene non proprio recente, continua a spiccare per la grande qualità nella produzione, sia per quanto riguarda la costruzione del costume e degli accessori che per il setting, costruito in buona parte con la computer grafica.

Nelle quattro foto visibili nel post su Instagram della modella possiamo vedere degli ottimi montaggi che inseriscono la cosplayer direttamente nello scenario del gioco, con un effetto decisamente convincente. Tophwei ha fatto davvero un grande lavoro nella costruzione del costume, delle armi e degli accessori tecnologici di Aloy, tanto da confondere lo spettatore fino a non capire precisamente dove si concluda la foto reale e inizi la ricostruzione effettuata in computer grafica.

Per il resto, continuiamo ad attendere informazioni su Horizon Forbidden West che dovrebbero arrivare nel prossimo periodo, forse già durante lo State of Play di questa settimana. Per rimanere in ambito cosplay, vi rimandiamo a quello di Zelda di Shirogane, quello di Lara Croft firmato OMG Cosplay e quello dell'impostore di danielledenicola tratto da Among Us, per citare i più recenti pubblicati da queste parti.