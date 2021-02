The Legend of Zelda: il cosplay di Zelda di Shirogane è onirico

Vogliamo continuare a celebrare i 35 anni di The Legend of Zelda con un cosplay davvero speciale dedicato alla coraggiosa principessa. A interpretare la celebre eroina è Shirogane, ormai divenuta una presenza fissa dei nostri cosplay, con un cosplay davvero da sogno.

La Leggenda di Zelda è una delle saghe videoludiche che maggiormente ha influenzato sia i fan di Nintendo che i videogiochi in generale. Link to the Past, Ocarina of Time e Breath of The Wild sono giochi che hanno riscritto le regole della loro era e sono capolavoro immortali. Anche se forse Majora's Mask resta il preferito di molti.

La cosa eccezionale è che qualunque capitolo si scelga è comunque eccezionale e non si è sentito il cambio di gestione da Miyamoto a Aonuma. E si tratta di un miracolo, vista la grandezza e l'unicità del papà di Super Mario.

In questo cosplay Shirogane interpreta la Zelda di Breath of The Wild. Una versione adulta della principessa, quindi, elegante e bellissima nel suo vestito bianco e verde acqua. La "smarmellatura" della foto e lo sfondo contribuiscono a creare un'atmosfera da sogno, molto simile a quella dei ricordi nei quali la principessa vive nell'ultima avventura di link.

Cosa ne pensate?

